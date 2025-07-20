جناح لوزيرن السويسري.. الزمالك يضع الفرنسي تيدي أوكو ضمن حساباته

دخل الفرنسي تيدي أوكو، جناح فريق لوزيرن السويسري، ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع جناح أيمن مميز، في ظل الاتجاه لإعارة التونسي أحمد الجفالي خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أكبر.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن تيدي أوكو يأتي على رأس قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي لوزيرن يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويواصل مسؤولو الزمالك دراسة الملف من كافة الجوانب قبل حسم القرار النهائي بشأن التفاوض مع اللاعب وناديه خلال الأيام المقبلة.