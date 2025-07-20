هدنة في معسكر الزمالك.. فيريرا يتخذ قرارا جديدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، في معسكر الإعداد المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وجاء قرار الراحة بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الإثنين، لمواصلة البرنامج التحضيري للموسم المقبل.

كان الزمالك قد خاض مواجهتين وديتين خلال اليومين الماضيين، حيث تغلب على فريق رع بهدف دون رد، قبل أن يفوز في مباراة مثيرة أمام الشمس بنتيجة 5-4.

ومن المقرر أن يختتم الفريق مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبلة، على أن يختتم المعسكر يوم 27 يوليو الجاري.