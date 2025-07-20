الزمالك يواصل استعداداته في العاصمة الإدارية ويواجه وادي دجلة وديًا الجمعة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس المقبل.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني على رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وشهد المعسكر خوض الفريق عددًا من المباريات الودية، حيث افتتح الزمالك تجاربه بالفوز على فريق رع بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على فريق الشمس في مباراة مثيرة بنتيجة 5-4.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك مبارياته الودية خلال هذا المعسكر بمواجهة أمام فريق وادي دجلة يوم الجمعة المقبل، في آخر محطات التحضير قبل ختام المعسكر يوم 27 يوليو الجاري.