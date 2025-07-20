غدا .. الإسماعيلى يواجه دكرنس وديا استعداداً للموسم الجديد

يخوض فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدى مباراة ودية غداً مع فريق دكرنس لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعدادا للموسم الجديد

وكشف الإسماعيلي مواعيد مبارياته الودية في شهر يوليو الجاري استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وجاءت كالتالي:

- دكرنس، يوم الإثنين 21 يوليو.

- سبورتنج، يوم الجمعة 25 يوليو.

- زد إف سي، يوم الإثنين الموافق 28 يوليو.

- سموحة، يوم الخميس الموافق 31 يوليو.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية استعدادًا للموسم المقبل، على أن يخوض هذه المجموعة من المباريات الودية في إطار الإعداد والتحضير.