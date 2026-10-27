رئيس تحرير فرانس فوتبول يكشف فارق النقاط بين هاري كين ومبابي في سباق الكرة الذهبية

كشف رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل المنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2026، مؤكدًا أن السباق شهد منافسة قوية بين عدد من المرشحين، بينما انحصرت المنافسة الأقرب بين الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وأوضح رئيس تحرير المجلة أن فارق النقاط بين كين ومبابي كان أقل من الفارق الذي فصل الإسباني رودري عن البرازيلي فينيسيوس جونيور في نسخة عام 2024، في إشارة إلى قوة المنافسة بين أبرز المرشحين لحصد الجائزة هذا العام.

هاري كين يحصد الكرة الذهبية 2026

وحصد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال حفل النسخة السبعين من توزيع جوائز «بالون دور»، الذي أقيم على مسرح لندن بالاديوم بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهد الحفل تنظيمًا استثنائيًا، إذ انتقلت فعاليات توزيع الجائزة من العاصمة الفرنسية باريس إلى لندن، احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الكرة الذهبية، التي تُعد من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

تييري هنري يقدم حفل الكرة الذهبية

وتولى النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت تقديم حفل الكرة الذهبية 2026، الذي شهد الإعلان عن الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وسط اهتمام واسع من جماهير كرة القدم حول العالم.

وجاء إقامة الحفل في لندن احتفاءً بتاريخ الجائزة الممتد منذ عام 1956، عندما تُوج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول نسخة من الكرة الذهبية.

ميسي ورونالدو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

ويتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية، برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة 5 مرات.

وتحظى الجائزة باهتمام عالمي سنوي، باعتبارها إحدى أبرز الجوائز الفردية التي تكرم أفضل اللاعبين بناءً على مستوياتهم وإنجازاتهم خلال الموسم الكروي.