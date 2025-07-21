الأهلي: خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورة للكابتن حسن شحاته المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، وكتبت عليها " خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة" .

يخضع الكابتن حسن شحاتة لعملية جراحية بعد قليل ، وكان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ ساعات استدعت دخوله أحد المستشفيات بصورة عاجلة.

وخضع حسن شحاته لعدد من الفحوصات، وقرر الأطباء خضوعه لعملية جراحية وتدخل جراحى عاجل.

وبعد العملية سيخضع لمتابعة حالته الصحية بشكل دقيق من قبل فريق طبى مميز.

الف مليون سلامة للكابتن حسن شحاته، أدام الله علية الصحة والعافية.