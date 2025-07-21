هداف بالفطرة .. امير هشام يتغزل في محمد شريف

وجه امير هشام رسالة الي محمد شريف بعد إحرازه هدفين في المباراة اليوم امام الملعب التونسي

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي :" مالهوش حل بصراحة هداف بالفطرة



أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تشكيل الفريق لمباراة الملعب التونسي التي تجمع الفريقين وديًّا اليوم على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية



جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.