الأهلي ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة أمام الملعب التونسي وديا

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية أمام الملعب التونسي، والمقامة ضمن معسكر الفريق الأحمر الحالي في مدينة طبرقة التونسية، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد. سيطر الأهلي على مجريات اللعب، وترجم سيطرته إلى أهداف مبكرة.

تفاصيل الأهداف: ثنائية لشريف وهدف رائع لبن شرقي

شهد الشوط الأول تألقًا هجوميًا لافتًا للأهلي، حيث جاءت الأهداف كالتالي:

الهدف الأول (الدقيقة 9): أحرزه المهاجم محمد شريف. جاء الهدف بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر، ليضعها شريف ببراعة من فوق حارس مرمى الملعب التونسي.

الهدف الثاني (الدقيقة 22): عاد محمد شريف ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. هذه المرة، استغل شريف عرضية من الجناح الدولي المغربي أشرف بن شرقي. تصدى حارس المرمى للعرضية في البداية، لكن الكرة ارتدت أمام شريف الذي أسكنها الشباك بسهولة.

الهدف الثالث (الدقيقة 36): سجل المغربي أشرف بن شرقي هدفًا رائعًا بمهارة فردية عالية. جاء الهدف بعد تلقيه عرضية أخرى من طاهر محمد طاهر من الجانب الأيسر، ليضعها بن شرقي في الشباك بثقة.