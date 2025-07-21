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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسائل دعم وتمنيات بالشفاء لـ "المعلم" حسن شحاتة من نجوم الكرة المصرية

حسن شحاتة
حسن شحاتة
حمزة شعيب

 

شهد الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية موجة واسعة من رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل لـ "المعلم" الكابتن حسن شحاتة، أسطورة كرة القدم المصرية والمدرب التاريخي لمنتخب مصر، جاءت هذه الرسائل بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت خضوعه لفحوصات طبية.

أظهرت هذه اللفتة الإنسانية تقديرًا كبيرًا للمكانة التي يحظى بها شحاتة في قلوب جماهير الكرة ونجومها، بغض النظر عن الانتماءات الكروية.

أبرز رسائل الدعم:

الجهاز الفني لمنتخب مصر (حسام وإبراهيم حسن): حرص التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائدا الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم واطمئنان للكابتن حسن شحاتة، متمنين له الشفاء العاجل. يعكس ذلك العلاقة الطيبة والتقدير المتبادل بين أجيال الكرة المصرية.

النادي الأهلي: في لفتة إنسانية بارزة، وجه النادي الأهلي رسالة دعم مؤثرة إلى حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، متمنيًا له "خالص التمنيات بالشفاء العاجل". 

الإعلامي أمير هشام: كتب الإعلامي الرياضي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مليون سلامة على الأسطورة الكابتن حسن شحاته شفاه الله وعفاه"، معبرًا عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل.

الكابتن أيمن يونس: وجه نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أيمن يونس، رسالة دعم مؤثرة عبر حسابه الشخصي، قائلًا: "نتمنى الشفاء للكابتن حسن شحاتة.. دعواتنا وتمنياتنا، ويااااارب يقوم بالسلامة قريبًا.. دعواتكم".

تُعد هذه الرسائل دليلًا على المكانة الكبيرة التي يحتلها حسن شحاتة في تاريخ الكرة المصرية، ليس فقط كلاعب ومدرب حقق إنجازات غير مسبوقة (أبرزها قيادة منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، و2010)، بل كرمز للروح الرياضية والاحترام المتبادل بين الجميع.

ويخضع  الكابتن حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، لعملية جراحية عاجلة الآن، وذلك إثر وعكة صحية مفاجئة تعرض لها صباح اليوم. وقد تمنى الاتحاد المصري لكرة القدم له الشفاء العاجل.

بيان اتحاد الكرة عن حالة حسن شحاته 

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “يخضع الآن الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها لجراحة”

وتمنى الاتحاد في بيانه الشفاء لمدرب الفراعنة الأسبق، قائلاً: "نسأل الله العلي القدير أن تكلل العملية بالنجاح، ويكتب له الشفاء العاجل، ويعود لنا ولكل أحبابه وجماهيره في أتم الصحة والعافية".

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل الكابتن حسن شحاتة، قد أعلن في وقت سابق عن تعرض والده لوعكة صحية تستدعي خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.

حسن شحاتة الحالة الصحية لحسن شحاته كريم حسن شحاته

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