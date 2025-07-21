عماد النحاس يكشف مكاسب ودية الملعب التونسي

أفاد الكابتن عماد النحاس، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتحقيق الفريق لعدة مكاسب هامة بعد الفوز بنتيجة 4-1 على الملعب التونسي في المباراة الودية التي أُقيمت بمدينة طبرقة التونسية.

تُعد هذه المباراة هي الأولى للفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد ثمانية أيام من بدء التحضيرات.

وأكد النحاس خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللاعبين طبقوا التعليمات المطلوبة منهم بنسبة "مقبولة" خلال المباراة، وهو ما يعكس استجابتهم لخطط الجهاز الفني في هذه المرحلة المبكرة من الإعداد.

وتابع النحاس، تم إشراك جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، ولكن بفترات متفاوتة تراوحت بين 30 و40 و45 دقيقة لكل لاعب. هذه السياسة تهدف إلى منح الفرصة لكافة العناصر لاكتساب حساسية المباريات والوقوف على مستوى جاهزيتهم البدنية والفنية.

وأشار عماد النحاس، الي أن المباراة شهدت عودة اللاعب كريم فؤاد للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وهو ما يمثل دفعة معنوية وفنية كبيرة للفريق.

وشارك عدد من اللاعبين الشباب مثل أحمد عابدين وحمزة عبد الكريم، مما يؤكد اهتمام الجهاز الفني بدمج المواهب الصاعدة ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة والاحتكاك.