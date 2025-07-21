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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل

حسن شحاتة
حسن شحاتة
حمزة شعيب

يخضع  الكابتن حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، لعملية جراحية عاجلة الآن، وذلك إثر وعكة صحية مفاجئة تعرض لها صباح اليوم. وقد تمنى الاتحاد المصري لكرة القدم له الشفاء العاجل.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "يخضع الآن الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها لجراحة".

وتمنى الاتحاد في بيانه الشفاء لمدرب الفراعنة الأسبق، قائلاً: "نسأل الله العلي القدير أن تكلل العملية بالنجاح، ويكتب له الشفاء العاجل، ويعود لنا ولكل أحبابه وجماهيره في أتم الصحة والعافية".

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل الكابتن حسن شحاتة، قد أعلن في وقت سابق عن تعرض والده لوعكة صحية تستدعي خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.

مسيرة إنجازات تاريخية لـ “المعلم

يُعد "المعلم" حسن شحاتة من أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث قاد منتخب مصر لتحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق بحصوله على ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية في أعوام 2006 و2008 و2010. هذا الإنجاز لم يحققه أي مدرب مصري قبله.

حسن شحاتة اتحاد الكرة كريم حسن شحاتة

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