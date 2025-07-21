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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الزمالك يقترب من حسم صفقة أحمد ربيع خلال ساعات

الزمالك
الزمالك
منار نور

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان رسميًا عن صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":
"خلال ساعات هيتم الإعلان عن صفقة أحمد ربيع للزمالك

أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي رحيل لاعبه أحمد ربيع لنادي الزمالك خلال الانتقالات لصيفية الجارية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام : بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته الجديدة مع نادي الزمالك.

في سياق أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام بالعاصمة الإدارية، حيث يلتقي مع وادي دجلة في مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

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