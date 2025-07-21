أحمد حسن: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة أحمد الجفالي من الزمالك

كشف النجم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن اقتراب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع اللاعب الشاب أحمد الجفالي، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب حسن عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": “تقارير تفيد أن الاتحاد السكندري يقترب من استعارة أحمد الجفالي لمدة موسم من الزمالك.”

وكان حصل مسؤولو نادي الزمالك على توقيع محمد إسماعيل مدافع فريق زد، على عقود انتقال للفريق الأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد موافقة مسؤولي نادي زد على انتقال اللاعب للزمالك في الموسم المقبل، وتشهد الفترة الحالية الاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.

وأوضح مصدر بالنادي الأبيض أن اللاعب ينتظر حسم باقي التفاصيل بين الناديين من أجل الخضوع للكشف الطبي والانضمام لتدريبات الزمالك في الفترة المقبلة.