آخر أخبار الزمالك في الميركاتو الصيفي.. 5 صفقات جديدة

حسم نادي الزمالك صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه لمدة خمسة مواسم قادمة، وذلك في إطار خطة النادي لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فإن المفاوضات بين الزمالك ونادي زد وصلت إلى مراحلها النهائية، ويتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المالية قبل خضوع اللاعب للكشف الطبي والانضمام الرسمي للتدريبات الجماعية.

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن اقتراب الزمالك من إتمام خمس صفقات دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أبرزها:

محمد علاء (حارس مرمى الجونة)

أحمد ربيع (وسط البنك الأهلي)

حسام الصادق (اتحاد التواركة المغربي)

حامد حمدان (بتروجيت)

إضافة إلى محمد إسماعيل (تم حسمها)

هذه الصفقات تأتي في إطار التحركات الجادة للإدارة بقيادة جون إدوارد، من أجل بناء فريق قادر على إعادة الفريق لمنصات التتويج.

من جانبه، أشاد الإعلامي أحمد شوبير بطريقة عمل إدارة الزمالك في سوق الانتقالات، مؤكدًا أن “الهدوء” الذي يميز تحركات النادي الحالية هو أساس أي مشروع ناجح، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات تمت باحترافية عالية مثل التعاقد المجاني مع آدم كايد.

وأكد شوبير أن العودة للمنافسة تحتاج للصبر والعمل المتواصل، وهو ما يظهر حاليًا داخل أروقة القلعة البيضاء