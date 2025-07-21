شوبير يكشف عن صفقة مفاجأة في الزمالك ويشيد بآدم كايد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن نادي الزمالك مشيرا انه يسير في الطريق الصحيح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون تايم سبورت إف إم: "الزمالك بيشتغل في هدوء، ولما تحصل حالة هدوء، بعدها بييجي النجاح. النادي عانى لفترات من الدوشة والهيصة والعنجهية، وكان البعض يلعب على مشاعر الجماهير بتصريحات غير صحيحة".

وأضاف:"مش معنى إن في هدوء دلوقتي إن الزمالك هياخد بطولات فورًا، لكن ده بداية لإعادة بناء حقيقية، والمشروع محتاج صبر علشان يجيب نتائج".

وتابع شوبير :"الزمالك جاب ناس عارفة هي بتعمل إيه، مش لازم المسؤول يكون لاعب كورة سابق، المهم يكون فاهم وبيشتغل صح".

وختم شوبير :"صفقة آدم كايد كانت آخر شياكة، اللاعب انضم في صفقة انتقال حر، والإعلان عن الصفقة كان محترم جدًا وتكلم عن القضية الفلسطينية كمان، ونتمنى يكون إضافة حقيقية".

وختم شوبير إلى صفقة أخرى أعلنها الزمالك مؤخرًا، وهي التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، بالإضافة إلى اقتراب انضمام عبد الحميد معالي، لاعب اتحاد طنجة، والذي يحق له التوقيع تحت السن.