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مليون جنية غرامة.. أزمة جديدة لـ أحمد فتوح مع الزمالك | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مليون جنية غرامة.. أزمة جديدة لـ أحمد فتوح مع الزمالك | تفاصيل

مليون جنية غرامة.. أزمة جديدة لأحمد فتوح داخل نادي الزمالك| تفاصيل
مليون جنية غرامة.. أزمة جديدة لأحمد فتوح داخل نادي الزمالك| تفاصيل
ولاء خنيزي

يبحث نادي الزمالك عن عرض مناسب للتخلي عن خدمات اللاعب أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم  سواء من خلال البيع النهائي أو الإعارة، مع فتح المجال أمام العروض المحلية والخارجية على حد سواء  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العقد ممتد حتى 2027

يرتبط أحمد فتوح بعقد رسمي مع الزمالك يمتد حتى 30 يونيو 2027، أي يتبقى في عقده موسمان إضافيان، وبالرغم من ذلك تسعى الإدارة الفنية والرياضية، بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد، إلى تسويق اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسط تفضيل لأي عرض جاد يحقق مصلحة النادي على المستوى الفني والإداري.

أزمة جديدة تُشعل الأجواء داخل الزمالك

أخر الأزمات التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار كانت تغيب فتوح عن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية بداعي "ظروف عائلية"، ليتبيّن لاحقًا ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، مما أثار استياءً كبيرًا داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

وقرر المدير الرياضي جون إدوارد بالتشاور مع مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب، مع إيقاف مستحقاته المالية وتحويله للتحقيق الداخلي، نظراً لما بدر منه من سلوك اعتبر غير احترافي.

حادثة (الساحل الشمالي)

لم تكن هذه الواقعة الأولى في سجل اللاعب، فقد تورّط فتوح في حادث مأساوي في 11 أغسطس 2024 عندما صدم شخصًا بسيارته على طريق (مطروح – العلمين)، ما أدى إلى وفاة الضحية في الحال، وتم حبس اللاعب آنذاك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة، ثم وُجّهت إليه تهمة تعاطي مادة الحشيش بعد أن أثبتت التحريات قيادته السيارة تحت تأثير المخدر، رغم الإفراج عن اللاعب لاحقًا، إلا أن تلك الواقعة تركت أثرًا بالغًا في صورة اللاعب لدى الجمهور والإدارة، وزادت من تعقيد علاقته بالنادي.

مشوار فتوح مع الزمالك.. أرقام وإنجازات

شارك أحمد فتوح مع الزمالك في 179 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 17 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق 6 بطولات، جاءت كالتالي:

  • بطولتا دوري ممتاز
  • 3 بطولات كأس مصر
  • لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية

الالتزام فوق كل اعتبار

وأكدت إدارة الزمالك أنها لن تتهاون مع أي تجاوز، حتى لو تعلق الأمر بلاعب دولي بحجم أحمد فتوح، وأن الانضباط والاحترافية هما الأساس لأي لاعب يرتدي قميص النادي، ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، في ظل السعي الحثيث لإيجاد وجهة مناسبة له خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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