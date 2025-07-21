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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تشقق الكعبين.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

تشقق الكعبين: الأسباب والأعراض وطرق الوقاية
تشقق الكعبين: الأسباب والأعراض وطرق الوقاية
ولاء خنيزي

الكعب جزء حيوي من القدم، يتحمل وزن الجسم بأكمله في كل خطوة، ولكن كثيرًا ما يُهمَل الاعتناء به، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات جلدية مزعجة أبرزها تشقق الكعبين، وهي حالة قد تبدأ بمظهر بسيط لكنها يمكن أن تتطور إلى آلام حادة ومضاعفات جلدية في حال عدم التعامل معها بالشكل الصحيح.

الأسباب الشائعة لتشقق الكعبين

أكد تقرير نشره موقع GWSMedika أن تشقق الكعب لا يحدث بسبب عامل واحد فقط، بل نتيجة مجموعة من السلوكيات والعوامل البيئية والصحية، أبرزها:

اختيار الأحذية الخاطئة

ارتداء الأحذية المفتوحة من الخلف، مثل الصنادل، يعرّض الكعب للجفاف والاحتكاك، ما يزيد من فرص التشقق.

الاستحمام بالماء الساخن بكثرة

الحرارة المرتفعة للماء تزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، مما يؤدي إلى جفافه وفقدان مرونته.

استخدام صابون قوي

بعض أنواع الصابون تحتوي على مواد كيميائية تضر بترطيب الجلد الطبيعي، ما يجعل الكعب أكثر عرضة للتشقق.

الوقوف لفترات طويلة

الضغط المستمر على الكعب يسبب زيادة في سماكة الجلد، وبالتالي فقدان مرونته وتشكل التشققات.

الطقس الجاف أو البارد

الأجواء الجافة تسحب الرطوبة من الجلد وتتركه هشًا وضعيفًا، ما يمهد لتشكل التشققات بسهولة.

الأمراض المرتبطة بتشقق الكعبين

في بعض الحالات، يكون تشقق الكعب ناتجًا عن حالات صحية تتداخل مع قدرة الجلد على الاحتفاظ برطوبته، مثل:

قصور الغدة الدرقية

يبطئ الدورة الدموية ويسبب جفاف الجلد.

متلازمة شوغرن

 تُضعف إفراز الغدد اللعابية والدمعية وتؤثر على ترطيب الجلد.

قدم الرياضي

عدوى فطرية تؤدي إلى تقشر الجلد وتهيّجه.

النتوءات العظمية بالكعب

تضغط على الجلد من الداخل وتزيد احتمالية تشققه.

التهاب الجلد الأخمصي عند الأطفال

يؤثر على باطن القدم ويؤدي إلى تقشر الجلد.

الأعراض التي تستدعي الانتباه

تبدأ الحالة عادة بجفاف خفيف في الجلد، يرافقه خشونة ملموسة وتغير في اللون نحو الأصفر أو البني، وقد يشعر المصاب بحكة مستمرة. ومع الإهمال، تتعمق التشققات وتصبح مؤلمة، بل وقد تتعرض للنزيف أو الإصابة بالعدوى الجلدية في الحالات الشديدة.

طرق الوقاية والعناية اليومية

للوقاية من تشققات الكعب أو التخفيف من حدتها، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

الترطيب المنتظم

 استخدام كريمات مرطبة بعد الاستحمام لحبس الرطوبة داخل الجلد.

اختيار الأحذية المناسبة

 يُفضل ارتداء أحذية مغلقة ومبطنة لتقليل الاحتكاك.

تجنب الوقوف الطويل

 يُفضل التخفيف من الوقوف غير الضروري لفترات طويلة.

التغذية السليمة

تناول أطعمة غنية بالكالسيوم والزنك لدعم صحة الجلد.

النظافة اليومية

غسل القدمين وتجفيفهما جيدًا، خصوصًا بين الأصابع لتجنب الفطريات.

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