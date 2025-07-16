ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

تشقق الكعبين مشكلة شائعة تُسبب الانزعاج، خاصة مع قدوم الصيف وارتداء الأحذية المفتوحة، قد يكون مظهر الكعب الجاف والمتشقق غير مريح، لكنه في الوقت نفسه ناقوس خطر ينبهكِ إلى جفاف الجلد أو نقص العناية، هناك مجموعة من العلاجات الطبيعية الفعالة التي يمكنك استخدامها في المنزل لتودعي هذه المشكلة إلى الأبد.

أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

إليكِ أبرزها 7 علاجات طبيعية لتشقق الكعب بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. زيت جوز الهند قبل النوم

يعتبر زيت جوز الهند من أقوى المرطبات الطبيعية. بعد نقع القدمين بالماء الدافئ لمدة 10 دقائق، جففيهما وادهني الكعبين بكمية سخية من زيت جوز الهند، وارتدي جوارب قطنية طوال الليل. كرري ذلك يوميًا وستلاحظين الفرق خلال أسبوع.

2. الليمون والجلسرين

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة من الجلسرين وقطرات من ماء الورد، وادهني بها الكعبين المتشققين. يعمل الليمون كمقشر لطيف، بينما يساعد الجلسرين على ترطيب الجلد بعمق.

دّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

3. العسل بلسم القدمين السحري

العسل مضاد للبكتيريا ومرطب ممتاز. أضيفي نصف كوب من العسل إلى ماء دافئ، وانقعي قدميك فيه لمدة 20 دقيقة. بعدها افركي الكعبين بلطف بحجر خفاف ثم جففي القدمين جيدًا.

4. زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو

منتجات الزبدة الطبيعية مثل زبدة الشيا غنية بالأحماض الدهنية التي تغذي الجلد وتعزز تجديد الخلايا. استخدميها ككريم ليلي، وارتدي جوارب قطنية لتثبيت الترطيب طوال الليل.

دّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

5. خل التفاح لتقشير الجلد الميت

اخلطي كوبًا من خل التفاح مع لتر ماء دافئ، وانقعي قدميك لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك استخدمي حجر الخفاف أو فرشاة القدم لإزالة الجلد الميت. كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا.

6. هريس الموز والأفوكادو

اهرسي موزة ناضجة مع نصف ثمرة أفوكادو، وضعي الخليط على كعبيكِ لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بالماء الفاتر. الفيتامينات الموجودة في هذا القناع تغذي البشرة وتنعّمها.

دّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

7. الفازلين وماء الورد

خليط سهل وفعال: ملعقة صغيرة من الفازلين مع بضع قطرات من ماء الورد. دلكي الكعبين جيدًا بالخليط قبل النوم، وارتدي جواربكِ المفضلة. سترين النتيجة خلال أيام.

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