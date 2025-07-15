أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق علاج الدوالي حيث أنها من أشهر المشكلات التي تصيب الساقين وأكثرها شيوعا خاصة بين النساء.



ووفقا لما جاء في موقع clevelandclinic أن طرق علاج الدوالي الطبية تساعد على تحسين مظهرها وتخفيف الألم بشكل كبير.

علاج الدوالي الطبي

و تشمل علاجات دوالي الساقين الطبية ما يلي:

الرفع لزيادة تدفق الدم وتقليل الضغط في الأوردة، يجب عليك رفع ساقيك فوق خصرك عدة مرات طوال اليوم.



الجوارب المرنة: الجوارب الداعمة تضغط على أوردتك وتقلل من الانزعاج. يمنع هذا الضغط تمدد الأوردة ويساعد على تدفق الدم.



العلاج بالحقن (العلاج بالتصليب): خلال العلاج بالتصليب ، يحقن مقدم الرعاية الصحية محلولاً في الوريد و يُسبب هذا المحلول التصاق جدران الوريد ببعضها. في النهاية، يتحول الوريد إلى نسيج ندبي ويتلاشى.



العلاج بالليزر: في إجراء جراحي طفيف التوغل يسمى الاستئصال الحراري الوريدي ، يستخدم مقدمو الرعاية الصحية قسطرة (أنبوب طويل ورفيع) وليزر لإغلاق الوريد التالف.



استئصال الوريد المتنقل: يُجري الطبيب عدة جروح أو ثقوب في جلدك بجوار الدوالي. ثم يربط ويزيل جزءًا واحدًا من الوريد في كل مرة.



جراحة الأوردة: خلال هذه الإجراءات، والتي تُسمى أيضًا الربط والنزع ، يقوم الجراح بربط الوريد المصاب (الربط) لمنع تجمع الدم وقد يزيل الجراح (ينزع) الوريد لمنع ظهور الدوالي مجددًا.



الآثار الجانبية لعلاج الدوالي



تشمل الآثار الجانبية المحتملة لهذه العلاجات الطبية ما يلي:

ألم.

نزيف.

ندبة.

حروق الجلد (نادرة).

خدر (نادرًا).

عدوى.

إصابة العصب (نادرًا).

الخثار الوريدي العميق، جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة داخل الجسم (نادرًا).

احمرار أو كدمات تستمر لعدة أيام في مكان دخول الإبرة إلى جلدك.

تغيرات في اللون (لعدة أشهر) على الجلد في مكان لمس الإبرة.

كتل أو صلابة لعدة أشهر.

السكتة الدماغية (نادرة).