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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
اسماء محمد

تمكن أهمية تنظيف الرئة من المخاط والمواد الضارة فى استعادة حيويتها ونشاطها.

نعرض لكم أهم الوصفات الطبيعية التى تساعد على تنظيف الرئة من السعال وذلك وفقا لما جاء فى موقع “tuasaude”

عصير الليمون والعسل


يتميز عصير الليمون والعسل بتأثير طارد للبلغم، بفضل غناه بفيتامين سي ومضادات الأكسدة ويساعد هذا المزيج على تخفيف التهاب مجرى الهواء التنفسي، مما يُخفف السعال ويُسرّع الشفاء من نزلات البرد والإنفلونزا كما يُرطب العسل الحلق ويُقلل من تهيج الأنسجة، مما يُسهم في تخفيف السعال.

مكونات:

عصير ليمونة واحدة 
ملعقة كبيرة من العسل 
200 مل من الماء 
كيفية التحضير

قلّب مكونات الماء وعصير الليمون، ثمّ حلّها بالعسل قبل الشرب مع الحرص على شربها في أسرع وقت ممكن لكى تحصل على فوائدها فى تنظيف الرئة والجسم. 

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل والعسل والليمون وأبرز فوائده

عصير البرتقال والأناناس والجرجير 


عصير البرتقال والأناناس والجرجير غني بفيتامين سي، وفيتامين أ، والحديد، والبوتاسيوم، والبروميلين، و تتميز هذه المواد بخصائص مقشعّة ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على التخلص من المخاط ويقوي جهاز المناعة، مما يُسرّع الشفاء من نزلات البرد والإنفلونزا.


مكونات:

نصف كوب شاي ممتلئ بأوراق وسيقان الجرجير
عصير برتقالة واحدة 
شريحة أناناس واحدة 
كيفية التحضير


ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطها جيدًا و اشرب نصف كوب من هذا العصير مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا أو كلما شعرت بنوبة سعال شديدة حيث يساعد على تنظيف الرئة.

شراب الزنجبيل مع القرفة 


يحتوي شراب الزنجبيل مع القرفة على تأثير مُجفف يُؤثر على بطانة الجهاز التنفسي، مما يجعله مُقشعًا طبيعيًا ممتازًا ويُمكن استخدامه لمكافحة السعال المصحوب بالبلغم الناتج عن نزلات البرد أو الإنفلونزا وتنظيف الرئة.

مكونات:

1 عود قرفة أو 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
كوب شاي من جذر الزنجبيل المقشر والمقطع إلى شرائح  
85 جرام من السكر البني (ديميرارا أو جوز الهند) 
100 مل من الماء 

كيفية التحضير:

اغلِ الماء مع السكر مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا. أطفئ النار، أضف الزنجبيل والقرفة، وحرك. 

احفظ الشراب في مرطبان زجاجي نظيف وجاف وتناول ملعقة صغيرة من شراب الزنجبيل ثلاث مرات يوميًا.

لا يُنصح باستخدام هذا الشراب لمن لديهم تاريخ من مشاكل التخثر أو لمن يتناولون مضادات التخثر، لأنه قد يزيد من خطر النزيف والكدمات كما يُنصح بعدم استخدامه من قِبل النساء الحوامل اللواتي اقترب موعد ولادتهن أو اللواتي سبق لهن الإجهاض.

الرئة الكحة السعال المخاط تنظيف الرئة

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