قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،فوائد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا.

1. تحسين اللياقة البدنية: يُعتبر المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا أحد الأنشطة البدنية المعتدلة التي تعزز اللياقة البدنية وتعمل على تقوية العضلات والجهاز القلبي الوعائي.

2. تقليل مخاطر الأمراض المزمنة: يعتبر المشي اليومي لمدة 45 دقيقة وسيلة فعالة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2.

3. تعزيز الصحة العقلية: يعتبر المشي نشاطًا مهدئًا للعقل، حيث يساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج. كما يعزز الانتباه والتركيز، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية والعافية النفسية.

4. التحكم في الوزن: المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا يعمل على حرق السعرات الحرارية وتعزيز عملية الأيض، مما يساهم في إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي.

5. تحسين الهضم والنوم: يساهم المشي اليومي في تحسين عملية الهضم وتنظيمها، ويمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم وتخفيف الأرق.

6. تعزيز الطاقة والتنشيط: يعتبر المشي نشاطًا بدنيًا يعزز مستويات الطاقة ويحسن القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بكفاءة أعلى.

7. تقوية العظام والمفاصل: يساعد المشي اليومي في تعزيز قوة العظام وتقويتها، ويمكن أن يحد من مخاطر تدهور العظام وأمراض مثل هشاشة العظام.

في النهاية، يعتبر المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا عادة صحية وسهلة التنفيذ، وتحقيق الاستمرارية فيه يمكن أن يؤدي إلى فوائد صحية متعددة على المدى الطويل.