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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. السر في البامية

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
رنا عصمت

البامية هي أحد الخضروات الخضراء الموسمية وهي تتوفر بشكل أساسي في فصل الصيف، وتعتبر البامية مخزن للعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

 وعلى الرغم من أن الكثير منا يأكلون البامية بكثرة إلا أن الكثيرين لا يعرفون القيمة الغذائية لها، ولذلك فسوف نقوم بالإشارة إلى فوائد البامية الرئيسية من خلال السطور القادمة وفقا لموقع بولد سكاى.

وكشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة Brain Research، أن البامية قد تساهم بفعالية في تخفيف آثار السمنة المبكرة على الدماغ، خصوصاً في مرحلة الطفولة.
 

فوائد البامية للقلب والصحة العامة

١-البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة نسبة عالية من الفيتامينات C و K.

هذه الفاكهة فريدة من نوعها ، لأنها توفر البروتين ، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الفواكه والخضروات الأخرى.

٢-البامية غنية بمضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ، وتمنع الالتهابات ، وتساهم في الصحة العامة.

وأبرزها أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي قد تساهم في صحة القلب والمخ.

٣-تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن البامية قد ترتبط بالكوليسترول في أمعائك وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنها غنية بمادة البوليفينول التي تحارب الالتهابات الضارة وتحمي قلبك.

٤-تحتوي البامية على بروتين يسمى الليكتين، والذي تتم دراسته لدوره في الوقاية من السرطان وعلاجه. هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية.

٥-ارتبط تناول البامية بالتحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تتداخل مع أدوية السكر الشائعة.

٦- قد يساعد تناول البامية النساء الحوامل في تلبية احتياجاتهن اليومية من حمض الفوليك. حمض الفوليك مهم للوقاية من أمراض الأنبوب العصبي وكذلك للأنيميا.

لحماية دماغك من أضرار السمنة عليك بالبامية البامية فوائد البامية

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لحماية دماغك من أضرار السمنة.. السر في البامية

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.

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