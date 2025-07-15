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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نبتة غير متوقعة تعالج السعال والضغط والاكتئاب والقلب .. اكتشفها

الضغط
الضغط
اسماء محمد

يعد الزعتر من أشهر الأعشاب التى يتم إضافتها على اللحوم والدواجن خلال الشوي.

ووفقا لما جاء فى موقع “.tuasaude ” نكشف لكم فوائد الزعتر 

مكافحة السعال


الزعتر غني بالمركبات العضوية ذات التأثير المضاد للالتهابات والمقشع والسعال، مثل الكارفاكرول وγ-تيربينين و تساعد هذه المركبات على التخلص من البلغم الزائد في الجهاز التنفسي، وتكافح السعال الناتج عن نزلات البرد، والتهاب الشعب الهوائية، والربو، والتهاب الحلق، والسعال الديكي.

نبات الزعتر الجباب في سيناء

إدارة ضغط الدم


تعتبر التربينويدات الموجودة في الزعتر، مثل الثيمول وألفا تيربينول، مركبات عضوية ذات تأثير مضاد لارتفاع ضغط الدم تعمل على التحكم في ارتفاع ضغط الدم ومنعه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المركبات العضوية الموجودة في الزعتر لها أيضًا تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتسهيل الدورة الدموية، كما أنها تنظم ضغط الدم.

الزعتر له عدة فوائد صحية وعلاجية للانسان

 الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية


تتميز التربينويدات الموجودة في الزعتر بتأثير مضاد للأكسدة قوي، مما يقلل من الضرر الذي قد تسببه الجذور الحرة للخلايا السليمة. هذا يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل التربينويدات أيضًا على منع أكسدة الخلايا الدهنية، مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) وزيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL) في الدم.

مكافحة القلق والتوتر


تشير الدراسات أن الزيوت العطرية الموجودة في الزعتر، مثل الليمونين والكارفاكرول واللينالول، تساعد في محاربة القلق والتوتر من خلال زيادة نشاط النواقل العصبية، مثل حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، في الدماغ وهذا يُعزز الاسترخاء والرفاهية والهدوء، بالإضافة إلى تقليل الانفعال والعصبية.

الزعتر فوائد الزعتر السعال ضغط الدم صحة الشرايين

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