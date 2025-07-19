الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانًا بشأن اللاعب وسام أبو علي .. تفاصيل

في تطور جديد في أزمة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحذف البيان الذي سبق أن نشره على صفحته الرسمية، والذي تناول فيه موقف اللاعب ورغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية، وكان البيان المحذوف قد أشار إلى ملابسات طلب اللاعب مغادرة النادي، وهو ما أدى إلى استبعاده من معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

قلق من الإساءة والتشكيك في الهوية

أوضح الاتحاد الفلسطيني في بيانه المحذوف، أن ما يتعرض له اللاعب من إساءات جماهيرية وتشكيك في نواياه ووطنيته يُعد أمرًا مرفوضًا تمامًا، ولا يتماشى مع القيم الرياضية والمهنية التي يفترض أن تسود الوسط الرياضي، خاصة في ظل الانتماء العربي المشترك بين المؤسسات الرياضية في مصر وفلسطين.

وسام أبو علي: قيمة وطنية ورياضية

أكد البيان أن وسام أبو علي يُعد من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الفلسطيني الأول، لما يتمتع به من مهارة فنية عالية، وسلوك احترافي وانضباط داخل وخارج الملعب، كما أشار إلى أن اللاعب أظهر التزامًا كبيرًا بقميص فلسطين في مختلف المحافل الدولية، وهو ما جعله يحظى باحترام وثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية.

إشادة بمسيرته مع النادي الأهلي

لم يغفل الاتحاد الفلسطيني تسليط الضوء على مساهمات وسام أبو علي مع النادي الأهلي، لاسيما خلال مشاركته في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، حيث قدّم أداءً لافتًا استحق عليه إشادة الجماهير في أكثر من مناسبة. واعتبر الاتحاد أن الحملة الحالية التي تطال اللاعب لا تعكس الإنصاف الذي يستحقه، خاصة في ظل ما قدّمه من عطاء داخل المستطيل الأخضر.

مطالبات رسمية بالتدخل والدعم

وجّه الاتحاد الفلسطيني نداءً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا رئيسه السيد هاني أبو ريدة بالتدخل العاجل لحماية اللاعب من الاستهداف الإعلامي والجماهيري، كما دعا إدارة النادي الأهلي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أحد لاعبيها، والعمل على تهدئة الأجواء والدفاع عن سمعة عناصر الفريق وعدم تركهم عرضة للإساءة، بغض النظر عن الخلافات الداخلية.

رسالة تقدير للأهلي وتمنيات بالتوفيق

اختتم الاتحاد الفلسطيني بيانه بالتعبير عن احترامه الكبير للنادي الأهلي وتاريخه العريق في كرة القدم، متمنيًا له دوام التوفيق والاستقرار في المنافسات المقبلة، كما أعرب عن تمنياته الصادقة للاعب وسام أبو علي بمزيد من النجاح في مستقبله المهني.

الأهلي يبحث عن أخصائي علاج طبيعي جديد بعد اعتذار محمد وفائي

وفي سياق منفصل يُجري مسئولو النادي الأهلي حاليًا تحركات مكثفة لتعيين أخصائي علاج طبيعي جديد ضمن الطاقم الطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد وفائي عن عدم الاستمرار في مهمته، قبل انطلاق معسكر الإعداد في تونس.

سبب الاعتذار: مشروع طبي يتطلب التفرغ

وكان الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق، قد تقدم باعتذار رسمي عن استكمال مشواره مع الجهاز الطبي بالنادي، نظرًا لارتباطه بمشروع طبي كبير يتطلب منه التفرغ الكامل، ويحول دون استمراره في أداء مهامه اليومية مع الفريق بالشكل الأمثل، وقد وافق محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على الاعتذار، مؤكدًا تفهمه للظروف المهنية الخاصة بالدكتور وفائي.