قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أوصى النبي بالإكثار من الطاعات أواخر محرم؟.. لـ3 أسباب
آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا
8 معلومات عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى بوزارة الصناعة
الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانًا بشأن اللاعب وسام أبو علي .. تفاصيل
17 شهيدا وعشرات المصابين في الاستهداف الإسرائيلي لمراكز المساعدات بغزة
عقوبتهما سريعة في الدنيا... علي جمعة يحذر من فعلين شائعين
لخدمة المصطافين.. تشغيل قطارات مكيفة على خط القاهرة - مرسى مطروح
الأرصاد تزف بشرى: انخفاض في درجات الحرارة اليوم
ترامب يصعد ضغوطه ويخطط لفرض 20% رسوما على بضائع الاتحاد الأوروبي
آخر أسبوع في المحرم.. هذا العمل يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار العالم | الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء.. وترامب يعلن قرب إطلاق سراح 10 رهائن من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانًا بشأن اللاعب وسام أبو علي .. تفاصيل

الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانًا بشأن اللاعب وسام أبو علي .. تفاصيل
الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانًا بشأن اللاعب وسام أبو علي .. تفاصيل
ولاء خنيزي

في تطور جديد في أزمة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحذف البيان الذي سبق أن نشره على صفحته الرسمية، والذي تناول فيه موقف اللاعب ورغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية، وكان البيان المحذوف قد أشار إلى ملابسات طلب اللاعب مغادرة النادي، وهو ما أدى إلى استبعاده من معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

قلق من الإساءة والتشكيك في الهوية

أوضح الاتحاد الفلسطيني في بيانه المحذوف، أن ما يتعرض له اللاعب من إساءات جماهيرية وتشكيك في نواياه ووطنيته يُعد أمرًا مرفوضًا تمامًا، ولا يتماشى مع القيم الرياضية والمهنية التي يفترض أن تسود الوسط الرياضي، خاصة في ظل الانتماء العربي المشترك بين المؤسسات الرياضية في مصر وفلسطين.

وسام أبو علي: قيمة وطنية ورياضية

أكد البيان أن وسام أبو علي يُعد من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الفلسطيني الأول، لما يتمتع به من مهارة فنية عالية، وسلوك احترافي وانضباط داخل وخارج الملعب، كما أشار إلى أن اللاعب أظهر التزامًا كبيرًا بقميص فلسطين في مختلف المحافل الدولية، وهو ما جعله يحظى باحترام وثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية.

إشادة بمسيرته مع النادي الأهلي

لم يغفل الاتحاد الفلسطيني تسليط الضوء على مساهمات وسام أبو علي مع النادي الأهلي، لاسيما خلال مشاركته في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، حيث قدّم أداءً لافتًا استحق عليه إشادة الجماهير في أكثر من مناسبة. واعتبر الاتحاد أن الحملة الحالية التي تطال اللاعب لا تعكس الإنصاف الذي يستحقه، خاصة في ظل ما قدّمه من عطاء داخل المستطيل الأخضر.

مطالبات رسمية بالتدخل والدعم

وجّه الاتحاد الفلسطيني نداءً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا رئيسه السيد هاني أبو ريدة بالتدخل العاجل لحماية اللاعب من الاستهداف الإعلامي والجماهيري، كما دعا إدارة النادي الأهلي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أحد لاعبيها، والعمل على تهدئة الأجواء والدفاع عن سمعة عناصر الفريق وعدم تركهم عرضة للإساءة، بغض النظر عن الخلافات الداخلية.

رسالة تقدير للأهلي وتمنيات بالتوفيق

اختتم الاتحاد الفلسطيني بيانه بالتعبير عن احترامه الكبير للنادي الأهلي وتاريخه العريق في كرة القدم، متمنيًا له دوام التوفيق والاستقرار في المنافسات المقبلة، كما أعرب عن تمنياته الصادقة للاعب وسام أبو علي بمزيد من النجاح في مستقبله المهني.

الأهلي يبحث عن أخصائي علاج طبيعي جديد بعد اعتذار محمد وفائي

وفي سياق منفصل يُجري مسئولو النادي الأهلي حاليًا تحركات مكثفة لتعيين أخصائي علاج طبيعي جديد ضمن الطاقم الطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد وفائي عن عدم الاستمرار في مهمته، قبل انطلاق معسكر الإعداد في تونس.

سبب الاعتذار: مشروع طبي يتطلب التفرغ

وكان الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق، قد تقدم باعتذار رسمي عن استكمال مشواره مع الجهاز الطبي بالنادي، نظرًا لارتباطه بمشروع طبي كبير يتطلب منه التفرغ الكامل، ويحول دون استمراره في أداء مهامه اليومية مع الفريق بالشكل الأمثل، وقد وافق محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على الاعتذار، مؤكدًا تفهمه للظروف المهنية الخاصة بالدكتور وفائي.

وسام أبو علي اللاعب وسام أبو علي الاتحاد الفلسطيني فلسطين مهاجم النادي الأهلي المصري النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد