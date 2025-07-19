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إعلامي: المفروض الاتحاد الفلسطيني يوجه الشكر لـ الأهلي لهذا السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: المفروض الاتحاد الفلسطيني يوجه الشكر لـ الأهلي لهذا السبب

وسام ابو علي
وسام ابو علي
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي أمير هشام   حذف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البيات الرسمي الذي أصدره  بشأن أزمة  لاعب المنتخب الوطني و نجم الأهلي وسام أبو علي.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك :الطريف ان لولا تعاقد الأهلي مع وسام ابو على مكانش عمره هيلعب لمنتخب فلسطين لان الأهلي هو من سعى لاستخراج جواز سفر فلسطيني للاعب لقيده في القائمة المحلية يعني المفروض الاتحاد الفلسطيني ده يوجّه الشكر اصلاً للاهلي .. بصراحة بيان بيعكس مدى ضعف شخصية الاتحاد ده.

و كان قد حذف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البيات الرسمي الذي أصدره  بشأن أزمة  لاعب المنتخب الوطني و نجم الاهلي وسام أبو علي،  من على منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بيان الاتحاد الفلسطيني

وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانا رسميا، بشأن وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أزمة عدم بيعه للنادي الأمريكي.

وجاء نص بيان الاتحاد الفلسطيني كالتالي:
يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول، وسام أبو علي، من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي.


يمثّل وسام قيمة فنية ووطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني، وقد عبّر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل أرضية الميدان أو خارجه ويُشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء.


وخلال تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي، ودوره الباز خلال مشاركة الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية حيث قدّم وسام أداءً مميزًا ومساهمة واضحة داخل الملعب، وكان محل تقدير الجماهير في أكثر من مناسبة، وعليه فإننا نعتبر أن ما يُثار ضده، سواء بالتشكيك في نواياه أو بالمسّ بشخصه وهويته الوطنية، أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية.
وعليه، فإننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسه السيد هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمّل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء، والدفاع عن لاعبيها، وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم.


وتمنى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كل التوفيق للاعب وسام أبو علي في مسيرته المقبلة، معربا عن تقديره للنادي الأهلي المصري وتاريخه العريق، متمنيا له مزيدًا من النجاح والاستقرار في قادم الاستحقاقات.

وسام ابو علي الاهلي الاتحاد الفلسطيني

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