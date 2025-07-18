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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صدمة| الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس لهذا السبب

صدمة| الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس لهذا السبب
صدمة| الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس لهذا السبب
ولاء خنيزي

في تطور جديد داخل أروقة القلعة الحمراء، أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عن استبعاد مهاجم الفريق وسام أبو علي من معسكر إعداد الفريق المقام في تونس، وذلك نتيجة مخالفات انضباطية وغياب غير مبرر عن التدريبات والفحوصات الطبية.

حسم انضباطي من الجهاز الفني

أكد محمد يوسف أن الجهاز الفني للأهلي يتعامل بكل حزم وحسم مع أي تجاوز، مشددًا على تطبيق اللائحة الداخلية للنادي دون تهاون أو استثناءات، سواء كان اللاعب صغيرًا أو كبيرًا، وأوضح أن وسام أبو علي تغيّب عن عدة تدريبات، كما لم يخضع للقياسات البدنية التي خضع لها جميع زملائه في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو ما استدعى توقيع عقوبات صارمة بحقه.

استبعاد رسمي من معسكر تونس

جاء قرار استبعاد وسام من معسكر الفريق في تونس بعد تشاور بين محمد يوسف والمدير الفني خوسيه ريبيرو، حيث تم الاتفاق على استبعاده من الرحلة التي انطلقت اليوم الجمعة، والممتدة في الفترة من 18 حتى 26 يوليو.

عدم الالتزام بالمواعيد المحددة 

 أشار محمد يوسف إلى أن اللاعب لم يلتزم بالمواعيد المحددة لإجراء القياسات البدنية، كما غاب عن الفحوصات الطبية والتدريبات دون إذن مُسبق، وهو ما يخالف القواعد الصارمة المعمول بها داخل الفريق.

الأهلي يرحب برحيله وفق شروط النادي

أوضح المدير الرياضي أن النادي منفتح على بيع وسام أبو علي حال وصول عرض مالي مناسب، مؤكدًا أن رغبة اللاعب في الرحيل سيتم احترامها، لكن بشروط النادي، وضمن أطر الاحتراف والتفاوض السليم،.

عرض مغري من احد اندية الدوري الأمريكي 

وكان اللاعب وسام أبو علي قد تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الأمريكي، تبلغ قيمته نحو 4.5 ملايين دولار سنويًا، ما جعل مستقبله مع الأهلي يبدو غامضًا في ظل توتر العلاقة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

مستقبل غامض للاعب

وفي ظل توتر العلاقة بين الطرفين ورغبة اللاعب في الرحيل، من المرجح ان استمرار وسام أبو علي مع الأهلي في الموسم الجديد أمر صعب، في ظل الخلافات التي نشبت مؤخرًا، ورغبته في خوض تجربة احتراف خارجية، وأكدت مصادر داخل النادي أن التفاوض على رحيله سيكون مرهونًا بوصول عرض يليق بقيمة الأهلي وحقوقه المادية.

الأهلي وسام أبو علي استبعاد وسام ابو علي معسكر تونس تونس

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