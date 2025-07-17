صداع الانتقالات الصيفية .. 4 لاعبين يربكون حسابات أنديتهم قبل انطلاق الموسم

مع اقتراب الموسم الكروي الجديد من الانطلاق خلال أقل من شهر، لا تزال بعض الأندية تعاني من تعقيدات على مستوى صفقات اللاعبين، في ظل عدم حسم بعض الأسماء لمصيرها سواء بالبقاء أو الرحيل، ما تسبب في صداع مستمر لإدارات الأندية التي كانت تأمل في حسم ملف الانتقالات مبكرًا، ورغم سعي الأندية إلى تدعيم صفوفها بصفقات قوية، وتحديد أسماء اللاعبين الراحلين سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، إلا أن هناك عدد من اللاعبين الذين شكلوا تحديًا حقيقيًا لأنديتهم بسبب تعثر مفاوضاتهم وتعقيد مواقفهم.

وسام أبو علي.. تألق عالمي يقابله تعثر محلي

يعتبر وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبرز هؤلاء اللاعبين، بعدما أبدى رغبته الواضحة في الرحيل عن القلعة الحمراء عقب تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما جذب أنظار العديد من الأندية المهتمة بخدماته.

اشتراطات القلعة الحمراء

ورغم ترحيب الأهلي بفكرة بيعه، إلا أن إدارة النادي اشترطت الحصول على عرض بقيمة 10 ملايين دولار، بينما توقفت العروض الرسمية عند 8 ملايين فقط شاملة الإضافات، ومع إعلان الأهلي رسميًا غلق ملف رحيله، لم يبدِ اللاعب أي ارتياح، خاصة في ظل العروض المغرية التي تلقاها، والتي تضمن له راتبًا يصل إلى خمسة أضعاف ما يحصل عليه في الأهلي.

أحمد عبد القادر.. لغز العودة والرفض

ثاني الأسماء هو أحمد عبد القادر، العائد من فترة إعارة مع نادي قطر القطري، فبعد عودته، رفض فكرة الإعارة مجددًا، مطالبًا بالرحيل النهائي عن الأهلي، الأمر الذي وضع الإدارة في موقف معقد.

محاولات الأحمر

حاول النادي الأهلي إعارته لناديي سيراميكا كليوباترا أو زد، لكنه رفض العرضين بعد موافقة مبدئية، كما فشلت صفقة انتقاله النهائي إلى نادي الحزم السعودي، الذي قدم عرضًا قيمته مليون دولار، مما دفع البعض داخل النادي إلى الاعتقاد بأن وجهة اللاعب المرجوة هي الغريم التقليدي، الزمالك.

مصطفى شلبي.. رفض التبادل يعطل صفقة الزمالك

أما ثالث الأسماء فهو مصطفى شلبي، جناح نادي الزمالك، الذي دخل اسمه ضمن صفقة تبادلية اقترحها الزمالك للحصول على خدمات أحمد ربيع من نادي البنك الأهلي، إلا أن اللاعب رفض الدخول في الصفقة، واشترط تحسين راتبه قبل الموافقة على أي خطوة، ما أدى إلى انهيار الصفقة.

رغبة الفريق الأبيض

رغم رغبة إدارة نادي الزمالك في بيع اللاعب لتوفير موارد مالية لتدعيم الفريق، لا يزال شلبي يرفض عروض الرحيل، مما أوقف خطط النادي في تدعيم تشكيلته بصفقات جديدة.

حامد حمدان.. رغبة الرحيل تصطدم برفض بتروجت

أخيرًا، يبرز اسم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم بتروجت، الذي أبدى رغبته الصريحة في الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية، إلا أن إدارة النادي البترولي تمسكت باستمراره ضمن صفوف الفريق.

مفاوضات باءت بالفشل

ووسط التصريحات النارية التي أطلقها شقيق اللاعب عبر وسائل الإعلام، تراجعت الإدارة قليلًا وأبدت استعدادها لسماع عرض الزمالك، لكن جلسة التفاوض بين المدير الرياضي جون إدوارد ومسؤولي بتروجت باءت بالفشل، بعد إصرار النادي البترولي على الحصول على مقابل مادي فقط، دون إدخال أي لاعبين في الصفقة، وهو ما لم يتوافق مع رغبة الزمالك حتى الآن.