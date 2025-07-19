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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الفلسطيني يرفع البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
رباب الهواري

في إطار حرص الطرفين على العلاقات الأخوية وتقدير المواقف، قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برفع البيان المتعلق باللاعب وسام أبو علي من على صفحاته الرسمية، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات والتوضيحات التي ساهمت في تفهم كامل لطبيعة الموقف.

تفاهم مشترك واحترام متبادل

جاءت هذه الخطوة عقب تواصل مباشر بين المعنيين، حيث أبدى الاتحاد الفلسطيني تفهماً كاملاً للوضع، وأكد على أهمية تغليب روح التعاون الرياضي والأخوي بين كافة الأطراف، بما يحفظ مصالح الجميع دون إثارة للرأي العام أو تصعيد غير مبرر.

الفريق جبريل الرجوب يؤكد تقديره للنادي الأهلي

من جانبه، أكد الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على كامل تقديره واحترامه للنادي الأهلي المصري، كأحد أعرق الأندية العربية والأفريقية، ولجماهيره الكبيرة التي تمثل قيمة رياضية وتاريخية لا يمكن إنكارها.

إشادة بجماهير الكرة المصرية

كما أعرب الرجوب عن احترامه وتقديره لجماهير الكرة المصرية بشكل عام، مؤكداً على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم الرياضة العربية وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعوب، مشدداً على أن العلاقات الرياضية يجب أن تكون جسر تواصل لا أداة خلاف.

دعوة لإنهاء الملف بروح رياضية

وفي ختام الموقف، أعرب الاتحاد الفلسطيني عن أمله في إنهاء الملف المتعلق باللاعب وسام أبو علي بروح رياضية قائمة على التفاهم والحوار، بعيداً عن التوتر أو التصعيد، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تعزيز جسور التعاون بما يخدم مصلحة الكرة العربية


 

وسام أبوعلي الأهلي الإتحاد الفلسطينى أخبار الأهلي أخبار الرياضة

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