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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم أجنبي جديد.. الأهلي يدرس تعويض رحيل وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، اتجاه جديد داخل النادي الأهلي، حال رحيل وسام أبو علي لاعب الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الأهلي يناقش عروض رحيل أشرف داري واليو ديانج للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض رحيل وسام أبو علي”.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكرًا في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 19 يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.

ويتخلل معسكر الأهلي في تونس ثلاث مباريات ودية قوية لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقرر الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

غيابات الأهلي فى معسكر تونس

وسام أبو علي: استبعاد.

إمام عاشور: إصابة.

مروان عطية: إصابة.

أحمد عبد القادر: اقتراب رحيله.

بالإضافة إلى سداسي الشباب:

أحمد كباكا.

عمر سيد معوض.

محمود لبيب.

أحمد وحيد.

وسام أبو علي أحمد حسن الأهلي أشرف داري اليو ديانج

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