وولفرهامبتون ووندرز الإنجليزي يكرم اسم ديوجو جوتا

أعلن نادي وولفرهامبتون ووندرز الإنجليزي عن تكريم الراحل ديوجو جوتا، لاعب ليفربول السابق، الذي وافته المنية أثر تعرضه لحادث سير أليم رفقة شقيقه أندريه سيلفا.

وأعلن نادي وولفرهامبتون في بيان رسمي إدراج اسم ديوجو جوتا في قائمة المشاهير التاريخية للنادي، لتخليد إنجازاته الاستثنائية.

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، قد لقي مصرعه في 3 يوليو الجاري، برفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مأساوي وقع في إسبانيا، بعد أن انفجر أحد إطارات سيارتهما من نوع لامبورجيني، ما أدى إلى انحرافها واشتعال النيران بها.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، حجب القميص رقم 20 في جميع فرق النادي، تكريمًا وتخليدًا لذكرى الراحل ديوجو جوتا.

ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتكريم مهاجمه الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، خلال المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام بريستون، الأحد المقبل، على ملعب الأخير، ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.