الكيان الكبير.. أول تعليق من عبدالله السعيد بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

وجه عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك رسالة لجماهير ناديه بعد تجديد تعاقده.

وأعلن الزمالك أمس الخميس تجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين.

وكتب السعيد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "اخترت أن أختتم المسير في حضرة الكيان الكبير.... نادي الزمالك.

"اخترت أن أضع النقطة الأخيرة في سطر كتبه جمهور لا يعرف سوى لغة الحب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء".

“شكرا لكم على هذا الحضن الدافئ على الثقة الغالية وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي. وعد من القلب... أن أهب كل ما تبقى من عطائي القميص الزمالك وجماهيره العظيمة”.

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن استمرار عبد الله السعيد تحت عنوان "عبدالله مننا، الحكاية لسه مكملة في ميت عقبة، إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وانتهى تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء موسم ونصف، توج فيهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.