النصر السعودي يعين مديرا رياضيا جديدا

يتولى البرتغالي سميدو مؤقتا مهام المدير الرياضي في النصر السعودي، خلفًا للإسباني فيرناندو هييرو.

وبدأ فريق النصر السعودي تدريباته استعدادا للموسم الجديد، بدون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، خاض 7 لاعبين أجانب أول تدريبٍ لفريق النصر الأول لكرة القدم، في برنامج إعدادِه للموسم الجديد، فيما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي محمد سيماكان، اللذان وافق الجهاز الفني على انضمامهما خلال معسكر النمسا.

وكان النصر السعودي أعلن الاثنين الماضي تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

تعليق خيسوس



وقال خيسوس، في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وتابع: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”.