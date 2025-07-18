الأسود الكامل.. مانشستر سيتي يعلن عن قميصه الثاني

كشف نادي مانشستر سيتي، عن قميصه الثاني للموسم الجديد، باللون الأسود.

ونشر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي وحساباته الرسمية، صور القميص الثاني الجديد للموسم المقبل.

وأعلن النادي أن القميص الثاني باللون الأسود الكامل، مستوحى من قميص الفريق لموسم 1884، وبعد مرور 141 عامًا.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد رعاية جديد مع شركة "بوما" العالمية، يُعد الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة مليار جنيه إسترليني على مدار عشر سنوات، بواقع 100 مليون سنويًا.

ورغم خروجه من الموسم الماضي 2024/25 خالي الوفاض تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، مكتفيًا بالتأهل بصعوبة لدوري أبطال أوروبا، فإن النادي لم يتأثر على صعيد استقراره الإداري أو التجاري، بل عزز موقفه بتجديد وتوسيع شراكته مع "بوما"، التي بدأت عام 2019 بقيمة سنوية بلغت حينها 65 مليون جنيه إسترليني.