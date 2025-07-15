مانشستر سيتي يوقع صفقة تاريخية قبل إنطلاقة الدوري

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد رعاية جديد مع شركة "بوما" العالمية، يُعد الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة مليار جنيه إسترليني على مدار عشر سنوات، بواقع 100 مليون سنويًا.

ورغم خروجه من الموسم الماضي 2024/25 خالي الوفاض تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، مكتفيًا بالتأهل بصعوبة لدوري أبطال أوروبا، فإن النادي لم يتأثر على صعيد استقراره الإداري أو التجاري، بل عزز موقفه بتجديد وتوسيع شراكته مع "بوما"، التي بدأت عام 2019 بقيمة سنوية بلغت حينها 65 مليون جنيه إسترليني.

فيران سوريانو، المدير التنفيذي للنادي، قال في تصريحات رسمية:"شراكتنا مع بوما كانت دائمًا طموحة. نجحنا معًا في تحقيق إنجازات كبرى ومشاركة لحظات لا تُنسى مع جماهيرنا حول العالم. التمديد الجديد هو دليل على الثقة والتطلعات لمستقبل أكثر تألقًا".

وجاء الإعلان عن الصفقة في وقت يعاني فيه مانشستر سيتي من حالة تذبذب في الأداء، إذ خرج مؤخرًا من كأس العالم للأندية بعد خسارة مفاجئة أمام الهلال السعودي بنتيجة 4-3 في دور الـ16، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

بداية الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يبدأ مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26 بمواجهة ولفرهامبتون يوم السبت 16 أغسطس المقبل، وسط تطلعات كبيرة للعودة لمنصات التتويج بعد موسم من الإخفاقات.

الصفقة الجديدة مع "بوما" تعكس بوضوح قوة العلامة التجارية لمانشستر سيتي وقدرته على الحفاظ على شراكاته الاستراتيجية، حتى في ظل الظروف الرياضية الصعبة.