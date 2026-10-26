كاتدرائية مارجرجس بدشنا تختتم احتفالات تجليس الأنبا تكلا مطرانا للإيبارشية

اختتمت كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة دشنا شمال قنا، احتفالات تجليس الأنبا تكلا مطرانًا لدشنا وتوابعها، والتي استمرت على مدار يومين، وسط أجواء روحانية مفعمة بالفرح والمحبة، ومشاركة واسعة من الآباء الكهنة والشمامسة والمئات من أبناء الإيبارشية، الذين توافدوا لتقديم التهنئة ومشاركة الكنيسة هذه المناسبة الروحية البارزة.

وشهدت الكاتدرائية أجواء احتفالية مميزة، استُهلت بزفة كنسية مهيبة، تزامنًا مع ترديد خورس الشمامسة الألحان القبطية والترانيم الروحية التي أضفت على الاحتفالية طابعًا روحانيًا خاصًا، وعكست مشاعر البهجة والاعتزاز بهذه المناسبة التي تمثل محطة مهمة في حياة إيبارشية دشنا وتوابعها.

وتخللت الاحتفالات كلمات روحية ألقاها عدد من الآباء الكهنة والضيوف المشاركين، عبّروا خلالها عن مشاعر المحبة والتقدير للأنبا تكلا، مؤكدين اعتزاز أبناء الإيبارشية به، وما يحظى به من مكانة طيبة بين أبناء دشنا، في ظل ما يتسم به من رعاية أبوية وحرص على التواصل مع شعبه، إلى جانب التواضع والحكمة في تدبير الشؤون الكنسية والخدمية.

حالة تلاحم ومحبة

كما عكست المشاركة الواسعة في الاحتفالية حالة من التلاحم والمحبة بين أبناء الإيبارشية وقياداتها الكنسية، حيث حرص الحضور على تقديم التهاني والتعبير عن سعادتهم بهذه المناسبة، وسط أجواء سادتها روح الأخوة والتآلف، وتبادل خلالها الجميع مشاعر الود والتمنيات بالتوفيق في أداء المسؤولية الرعوية.

واختُتمت الاحتفالات وسط أجواء من البهجة والامتنان، أعرب خلالها المشاركون عن تمنياتهم للأنبا تكلا بالتوفيق في خدمته الرعوية، ومواصلة جهوده في رعاية أبناء الإيبارشية وتعزيز العمل الكنسي والخدمي، بما يدعم قيم المحبة والتسامح والتعايش بين أبناء المجتمع.