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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يتقدم ببلاغ ضد محمد عمارة

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

أعلن الاعلامي أحمد شوبير بتقديمه لبلاغ  ضد الكابتن محمد عماره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :‏تم اليوم تقديم بلاغ في مباحث الانترنت ضد الكابتن محمد عماره،كده الموضوع بالنسبه ليا خلاص دايما القانون فوق الجميع.

وكان قد كشف محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق كواليس أزمته مع أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق.

وأعلن أحمد شوبير على صفحته عن تقدمه ببلاغ للنائب العام يوم الثلاثاء ضد محمد عمارة بعد تلقيه رسائل تهديد من نجم الأهلي السابق.

وقال محمد عمارة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه لم يرسل أى رسائل تهديد إلى أحمد شوبير وأنه لم يعتد مثل هذا الأمر من قبل وأنه يعلم قيمة النادي الأهلي جيدا الذى تربى بين جدرانه.

وكشف عمارة ما حدث وقال: أحد نجوم الأهلي السابق هاتفه وأبلغه بأن أحمد شوبير قام بالهجوم عليه - اى عمارة - مع مصطفي يونس خلال برنامجه التليفزيونى علي شاشة قناة الأهلي .

شوبير تصريحات شوبير محمد عماره

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