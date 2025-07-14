تراشق ناري ورسائل منتصف الليل.. تفاصيل خناقة شوبير ومحمد عمارة

شهدت الساعات الأولى من صباح الإثنين تصاعداً مفاجئاً في الخلاف بين الإعلامي أحمد شوبير ونجم الأهلي السابق محمد عمارة، بعدما تبادل الطرفان رسائل حادة عبر تطبيق "واتساب"، انتهت بتلميحات قانونية وتهديدات علنية.

وفيما يلي نص الحوار الكامل كما ورد في الرسائل بين الطرفين:

محمد عمارة: "بلاش أنا".

أحمد شوبير: "يعني إيه؟ أعتبره تهديد يعني؟"

عمارة: "آه".

شوبير: "أهلا بيك".

عمارة: "أهلا وسهلا، وانت عارف إني مش باقي على حاجة ومش بقبض من حد".

شوبير: "بيني وبينك القانون، وبكرة هقدم ضدك بلاغ… وتحياتي".

عمارة: "حلوة… وأنا هجيب مرتضى يدافع عني، متقلقش".

يُشار إلى أن هذا التلاسن جاء بعد خلافات لم تُكشف أسبابها بعد بشكل رسمي، فيما يبقى انتظار تطورات الأيام القادمة لمعرفة ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو التصعيد القانوني أو ستحسم بتدخل ودي بين الطرفين.