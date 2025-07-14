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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صرامة وعقوبات مالية.. أمير هشام يكشف عن أزمة بين الأهلي ووسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، تطورات موقف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، بشأن مصيره مع النادي الأهلي.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “الأهلي لم يذكر أي شئ عن عرض الريان ولم يكن جيد من الناحية المالية، وتم مراسلة الفريق القطري، ولم يرد على مطالب الأهلي، والنادي ليس مطالبا بالتخلي عن لاعبه الذي يتبقى في عقده 4 مواسم قادمة، وهو الأمر الذي يقوى موقف النادي”.

وتابع: “وسام أبوعلي يمارس ضغطا على النادي بعد اجتماعه اليوم مع محمد يوسف، وأيضًا الاستوري الذي نشره عبر انستجرام بالأمس وقام بحذفه لاحقًا وفسره بأنه لا يوجد أزمة مع النادي الأهلي واعتراض اللاعب لا يتناسب مع قيمته أو قيمة النادي الأهلي”.

وأضاف: “الأهلي ليس ناديًا استثماريًا يحتاج للفلوس، ومحمد يوسف كان وراء قيام وسام أبوعلي بحذف الاستوري، وما يقوم به اللاعب نوعا من الضغط خاصة وأنه كان يقوم بتوجيه رسالة للنادي والجمهور”.

واختتم: “الأهلي ينتظر عرضا رسميا بـ9 إلى 10 مليون دولار، مع وجود بنود إضافية، لن يمانع النادي وقتها رحيله، والنادي سيواجه اللاعب بصرامة وعقوبات مالية، وحتى اللحظة هناك أزمة مع وسام أبوعلي”.

وسام أبو علي الأهلي محمد يوسف

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