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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

محمود الخطيب
محمود الخطيب
كريم عاطف

عقد مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

 وعقب الجلسة قرر المجلس اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي والأكاديميات في الموسم الرياضي الجديد 2025/2026. 

كما وافق المجلس على طرح مجمع حمام السباحة الجديد بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، في مناقصة بين الشركات المتخصصة ووفقًا للمقايسات المقدمة من المستشار الهندسي للنادي.

وأعلن النادي الاهلي عن التعاقد مع محمد شكري قادمًا من سيراميكا كليوباترا، لمدة 5 سنوات. وقام الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، بعد التنسيق مع الكابتن محمـود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

 واستعرض مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم والتي يرافقها الكابتن محمود الخطيب إلى تونس، لخوض معسكر الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، خاصة بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 18 يومًا عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي لقياسات بدنية دقيقة اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة. وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج الجديد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

ويحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

النادي الاهلي الاهلي محمود الخطيب الخطيب الموسم الرياضي الجديد

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