مران الزمالك.. تقسيمة فنية وخططية قبل المعسكر المغلق

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الخططية، ومنحهم التعليمات باستمرار لتنفيذ المطلوب.

وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية بطول الملعب، لتطبيق ما تم عليه في الفقرة الفنية.



واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على استاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غد الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.