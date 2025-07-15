أمير هشام :الأهلي لن يتنازل في ملف وسام أبو علي.. والرحيل مشروط بعرض مناسب

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامج "بلس 90" عن وجود حالة استياء كبيرة داخل النادي الأهلي تجاه تصرفات المهاجم وسام أبو علي، والتي وصفها بأنها "غير متوقعة وتفتقد للاحترافية"، مشيرًا إلى أن جماهير النادي أيضًا أبدت دهشتها وغضبها مما يفعله اللاعب مؤخرًا.

وأشار هشام إلى أن وسام أبو علي أصبح يتحدث باستمرار عن الأهداف التي سجلها في كأس العالم للأندية، متناسيًا بعض اللحظات السلبية في مشواره، على غرار الهدف الذي سجله في مرمى الأهلي أمام بالميراس، كما أبدى اللاعب رغبة في الرحيل إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وأكد هشام أن اللاعب تخلف عن موعد إجراء أشعة الرنين المغناطيسي في الثانية عشرة ظهرًا، رغم إبلاغه مسبقًا، كما سبق ورفض إجراء القياسات العضلية بداعي الإصابة. هذا الأمر دفع محمد يوسف المدير الرياضي لاتخاذ قرار عاجل بخصم 10% من قيمة عقد اللاعب، بما يُقدر بـ70 إلى 80 ألف دولار.

وعقب ذلك، حضر وسام أبو علي إلى مقر النادي وعقد جلسة مع يوسف، أبدى خلالها رغبته في الرحيل إلى الدوري الأمريكي، إلا أن المدير الرياضي أبلغه بشكل صريح أن النادي يرفض أسلوب الضغط أو "لي الذراع"، مشددًا على ضرورة إحضار عرض مالي يليق بقيمة الأهلي.

وقد تلقى النادي بالفعل عرضًا من نادي كولومبوس كرو تتراوح قيمته بين 7.5 و8 مليون دولار، إلا أن الإدارة لم تُبدِ موافقتها حتى الآن، مشيرة إلى أن الوصول إلى 8.5 مليون دولار مع بعض الإضافات قد يُقرب من حسم الصفقة.

وفي تطور لاحق، تراجع اللاعب عن موقفه بعد توقيع العقوبات عليه، حيث سلم جواز سفره للجهاز الإداري استعدادًا للسفر إلى معسكر الفريق في تونس، كما تم تحديد موعد جديد لإجراء أشعة الرنين.

واختتم هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك غضبًا داخل النادي من سلوكيات اللاعب، ما دفع الإدارة للتفكير جديًا في البحث عن مهاجم بديل تحسبًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الحالية