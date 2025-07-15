عايز يروح بيراميدز بأي طريقة| خالد الغندور يفاجئ جماهير الزمالك بخبر صادم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس عدة صفقات وملفات داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى تحركات عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية : " إن محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، يبذل مجهودًا كبيرًا للانتقال إلى بيراميدز، مؤكداً: "عايز يروح بيراميدز بأي طريقة."

كما أشار إلى أن وسام أبو علي، لاعب النصر السعودي، كان يجتمع فجرًا مع ممثلين من إحدى الجهات الأمريكية لحسم تفاصيل عقده الجديد.

وفيما يخص لاعب الزمالك مصطفى شلبي، أوضح الغندور أنه بصدد إنهاء انتقاله إلى البنك الأهلي خلال ساعات، في حال تمت الموافقة على شروطه المالية.

وأضاف أن نادي الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة قبل يوم الخميس المقبل، ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وعلى صعيد آخر، تحدث الغندور عن حامد حمدان، لاعب بيراميدز، مؤكدًا أنه يعيش حالة من الاستياء مؤخرًا، دون توضيح السبب.

واختتم بالكشف عن أن حمدي فتحي دخل في مفاوضات أثناء تواجده في الولايات المتحدة، مما يشير إلى قرب حسم مستقبله خلال أيام.