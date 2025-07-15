خالد الغندور: حمدي فتحي يقترب من بيراميدز بعقد ضخم.. والأهلي يعاقب وسام أبو علي لتغيبه عن الأشعة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب انضمام لاعب وسط المنتخب الوطني حمدي فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على"فيسبوك":"حمدي فتحي في صفوف نادي بيراميدز، العقد لمدة 3 سنوات، وسينضم إلى معسكر الفريق خلال 48 ساعة، بعقد سنوي يصل إلى 120 مليون جنيه."

وفي سياق متصل، قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على مهاجم الفريق وسام أبو علي، بسبب تغيبه عن إجراء أشعة الرنين المغناطيسي التي كان من المقرر خضوعه لها بعد ظهر اليوم، ضمن البرنامج الطبي الخاص به.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، انتظام اللاعبين بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش، وسط سرية تامة فرضها المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

وغاب عن المران كل من وسام أبو علي، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، حيث واصل الثلاثي أداء برامجهم التأهيلية، بينما حصل مروان عطية على راحة سلبية بعد خضوعه لجراحة "الفتاق الرياضي" مؤخرًا.