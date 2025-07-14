تعليق ناري من خالد الغندور علي هزيمة باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

علق الإعلامي خالد الغندور ، على فوز تشيلسي على باريس جيرمان عبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "غريبة مالهاش كبير درس من تشيلسي لـ باريس في كل فنون كرة القدم".

وكشف كول بالمر، نجم فريق تشيلسي، عن سبب ظهور علامات الارتباك على وجهه خلال احتفالات التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفاز تشيلسي على باريس سان جيرمان ، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، أمس الأحد.

وقال بالمر، في تصريحات عقب المباراة: “كنت أعلم أنه سيكون هنا.. لكنني لم أكن أعلم أنه سيكون على المنصة عندما رفعنا الكأس، لذلك كنت مرتبكًا بعض الشيء”.

سجل كول بالمر هدف تشيلسي الأول الدقيقة 22، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 42.

وحصل روبين نيفيز، لاعب فريق باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.