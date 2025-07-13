خالد الغندور: الأهلي مش عايز عبدالقادر عشان مالوش مكان وعقليته لا تناسبهم

علق الإعلامي خالد الغندور علي إمكانية رحيل اللاعب أحمد عبد القادر من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عبر حسابه علي موقع فيسبوك .

وكتب خالد الغندور :"الأهلي مش عايز عبد القادر عشان مالوش مكان و عقليته لا تناسب الاهلي بس خايف انه يروح الزمالك الصراحة مش فاهمها هو انت مش عندك الافضل طيب خايف ليه هو مش اقل من بن شرقي و تريزيجيه وزيزو والشحات ليه قلقان".

من جانبه كشف الإعلامي أمير هشام، عن مفاجأة بشأن اللاعب أحمد عبد القادر نجم الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "هناك قناعة فنية داخل النادي الأهلي، بـ أحمد عبدالقادر، والنقطة الفارقة في مشوار اللاعب كانت خلال وجود مارسيل كولر المدرب السابق، ورحيله إلى قطر القطري، وهو ما جعل هناك انطباع عنه داخل النادي بشأن العقلية والاستمرارية".

وأكمل: "لا يوجد حماس داخل الأهلي لبقاء عبد القادر في الموسم المقبل، وكان هناك تفكير في إعارته لمدة موسم مع تمديد العقد، ولكن اللاعب يرفض تمامًا هذا المقترح، وكان سيراميكا كليوباترا يريد ضمه بشكل نهائي أو على سبيل الاعارة مع وجود أولوية بعودته للفريق الاحمر مستقبلا، لكن اللاعب تحفظ على فكرة اللعب لسيراميكا في النهاية".