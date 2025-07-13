الترجي التونسي يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق الأهلي السابق وسوتشي الروسي الحالي، من الانتقال إلى الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل يحيى عطية الله، إلى النادي الأهلي، الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ولكن الأخير رفض تفعيل بند الشراء.

ووفقًا لشبكة “أفريكا فوت” الفرنسية، فإن هناك مفاوضات متقدمة تجري بين الترجي التونسي والدولي المغربي يحيى عطية الله، من أجل التعاقد معه، لتدعيم صفوف الفريق، في الصيف الجاري.

وأضافت: "يبحث نادي الترجي التونسي عن تعزيزات قوية لخط دفاعه قبل بداية الموسم الجديد، ويعتبر يحيى عطية الله خياره الأول، كما كان يرغب فريق الوداد قبل أشهر في إعادته لصفوف الفريق".

موقف يحيى عطية الله

نوهت الشبكة بأن "اللاعب عطية الله مرتبط حاليًا بعقد مع نادي سوتشي الروسي، وبناء على ذلك، سيتعين على إدارة الترجي التونسي البدء في محادثات رسمية مع النادي الروسي؛ من أجل شراء عقد اللاعب وإنهاء إجراءات ضمه".