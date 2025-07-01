محمد يوسف :انتهاء إعارة يحيى عطية الله وقرار بعدم تفعيل بند الشراء

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن إعارة اللاعب المغربي يحيى عطية الله ستنتهي في 15 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن النادي قرر عدم تفعيل بند الشراء بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني.

ورغم ذلك، أثنى يوسف على التزام اللاعب وأخلاقه العالية، مؤكدًا أن عطية الله كان مثالًا في الانضباط والاحترافية خلال فترة تواجده مع الفريق.





وقال يوسف خلال تصريحاته : “سوف نقوم بدعوة اللاعب لتكريمه وتقديم الشكر له على ما قدمه من جهد كبير طوال الموسم الماضي. كان نموذجًا للاعب المحترف داخل وخارج الملعب”.



الشحات وأفشة مستمران مع الأهلي ولا نية للتفريط فيهما



وفيما يخص الشائعات التي أثيرت مؤخرًا حول رحيل بعض اللاعبين الأساسيين، نفى يوسف بشكل قاطع ما يتم تداوله عن التفريط في الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي “أفشة”.

وقال: “لا صحة لما يُقال عن رحيل الشحات أو أفشة، فهما من الركائز المهمة في الفريق، وقدما الكثير من العطاء والإنجازات مع الأهلي على مدار السنوات الماضية”.





وأضاف: “ننتظر منهما المزيد خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل ما يتمتعان به من كفاءة فنية عالية وانضباط داخل الملعب وخارجه. الشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين الذين نعتمد عليهم في تحقيق طموحات الجماهير”.

وجاءت تصريحات يوسف لتؤكد على استقرار الفريق واستمرارية عناصره الأساسية، مع الإشادة بالمحترفين الذين مثلوا الأهلي بأفضل صورة خلال فترة تواجدهم، وتأكيد النادي على احترام كل من ارتدى قميصه وبذل الجهد من أجل شعاره



