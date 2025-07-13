سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي التعاقد مع الثنائي كريم الدبيس وخالد عبدالفتاح لاعبا النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل الثنائي في صفقة تبادلية مع المارد الأحمر الذي تعاقد مع محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا .

ووجه سيراميكا كليوباترا الشكر لـ نجم الجبهة اليسري محمد شكرى بعد إقتراب انضمامه للنادي الأهلي بشكل رسمي.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق مركز متقدم في بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد والحفاظ على لقب بطولة كأس الرابطة والمنافسة على لقب السوبر المصري المرتقب.