اتحاد اليد يحدد 11و12 ديسمبر لمباريات السوبر المحلي بمشاركة الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة

حدد مسئولو الاتحاد المصري لكرة اليد يومي 11 و12 ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة بطولة السوبر المحلي، والتي ستشهد مشاركة أربعة من أكبر أندية اللعبة في مصر، وهي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، وسموحة، في منافسة مرتقبة على اللقب.

جاء ذلك خلال مراسم إعادة قرعة دوري المحترفين رجال للموسم الجديد 2025-2026، والتي أُجريت ظهر اليوم الأحد، بمقر الاتحاد في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية ومسؤولي الاتحاد.

كما تم الإعلان عن انطلاق بطولة دوري المحترفين للموسم الجديد يوم 29 أغسطس المقبل، لتشمل فريقي الرجال والمرتبط، في إطار الاستعداد المبكر لانطلاق الموسم المقرر أن يشهد منافسات قوية.

وجاء قرار إعادة القرعة بناءً على توصيات المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، الإسباني خوان كارلوس باستكوال، الذي طالب بتعديل نظام المسابقة من حيث عدد الجولات الأسبوعية. وكانت النسخة الأولى من الجدول تقضي بإقامة جولتين أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب رأى ضرورة تخصيص بعض الأسابيع لإقامة تجمعات تدريبية للمنتخب، ما استدعى الاكتفاء بجولة واحدة في بعض الأسابيع لضمان أفضل إعداد للفراعنة على الصعيد الدولي.