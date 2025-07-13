الغندور يشيد بأداء تشيلسي: ملهاش كبير و درس لباريس

تقدم فريق تشيلسي بثلاثية نظيفة على نظيره باريس سان جيرمان، بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب الاعلامي خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"غريبة مالهاش كبير درس من تشيلسي لباريس في كل فنون كرة القدم ٣ صفر شوط اول مع الرأفة".

بدأ فريق تشيلسي بضغط عال على نظيره باريس، ونجح في صناعة العديد من الفرص في أول 15 دقيقة لينجح في تسجيل الهدف الأول.

سجل الهدف الأول اللاعب كول بالمر في الدقيقة 22.

وأضاف بالمر الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 42.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو شالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

خط الوسط: ريس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بيدرو نيتو